وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل التفاوض مع الاتحاد الأوروبي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 02:07 مساءً - يارا الجنايني_ كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تواصل مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات يورو، موضحة أن المفاوضات ستنتهي قبل شهر يونيو، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضحت المشاط، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن هذا التمويل يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يهدف إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأكدت أن الإصلاحات تشمل عدة محاور، من بينها تحسين بيئة التجارة والأعمال، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، إضافة إلى التوسع في التحول الأخضر لتقليل تكلفة الطاقة وتحقيق الاستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المباحثات مع الشركاء الدوليين تدعم جهود الحكومة في تحقيق أولوياتها الاقتصادية، بما يسهم في سد الفجوة التمويلية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.