الأونروا: غزة "أقرب إلى أزمة جوع حادة"أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة يشكل "عقابًا جماعيًا" لسكان القطاع، حيث تشكل النساء والأطفال والرجال المدنيين الغالبية العظمى منهم.

وأوضح لازاريني، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى مرور ثلاثة أسابيع منذ أن حظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإمدادات إلى غزة، مشددًا على أن سكان غزة يعتمدون بشكل كبير على الواردات عبر المعابر البرية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال للبقاء على قيد الحياة.

وقال المفوض العام للأونروا: "حصار خانق، أطول من ذاك الذي فرض خلال المرحلة الأولى من الحرب. لا طعام، لا أدوية، لا ماء، لا وقود. كل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني أن مزيدًا من الأطفال ينامون جائعين. وتنتشر الأمراض".

وحذر المسؤول الأممي من أن كل يوم من دون طعام يدفع بغزة نحو أزمة جوع حادة، داعيًا إلى رفع الحصار فورًا، والإفراج عن جميع الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون انقطاع وعلى نطاق واسع.

تجدر الإشارة إلى أنه فجر الثلاثاء الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلي الذي يغلق معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات منذ بداية الشهر الحالي، حرب الإبادة التي يرتكبها في القطاع، ما أسفر حتى اليوم عن 673 شهيدًا، و1233 جريحًا، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين، وسط ظروف إنسانية صعبة.