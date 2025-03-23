العالم اليوم - البيت الأبيض يعلن زيارة أميركية "رفيعة" لغرينلاند

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 مارس 2025 07:20 مساءً - تعتزم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، زيارة غرينلاند، المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي الأسبوع المقبل، على ما أعلن البيت الأبيض الأحد في بيان.

وستزور فانس غرينلاند من الخميس حتى السبت برفقة ابنها ووفد أميركي لمعاينة مواقع تاريخية والاطلاع على إرث غرينلاند ومشاهدة السباق الوطني لزلاجات الكلاب، وفق البيان.

وأضاف: "يسر السيدة فانس والوفد المرافق متابعة هذا السباق المهم والاحتفاء بثقافة غرينلاند ووحدتها".

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، يتحدث دونالد ترامب علنا عن ضم غرينلاند حتى أنه رفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

تتمتع المنطقة الشاسعة بموقع استراتيجي في القطب الشمالي وهي غنية بالموارد المعدنية.

وردا على سؤال لمراسلي البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بشأن ضم الجزيرة، قال ترامب "أعتقد أن ذلك سيحدث".

يعتبر ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ضم غرينلاند حفاظا على أمنها.

وبحسب استطلاعات الرأي يؤيد معظم سكان غرينلاند الاستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يؤيدون أن تضمها واشنطن.

وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض (2017-2021)، طرح ترامب فكرة شراء غرينلاند من الدنمارك، لكن المسؤولين فيهما أكدوا أنها ليست للبيع.