الصين تؤكد التزامها بمواصلة المسار «الصحيح» للعولمة

بكين ـ ا.ف.ب: أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج أمام منتدى لرجال الأعمال في بكين أن بلاده «ستلتزم الاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية» في مواجهة «التشرذم»، في إشارة ضمنية إلى الاضطرابات التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويعقد منتدى التنمية الصيني السنوي في ظل تجدد الحرب التجارية مع واشنطن، حيث تشكل عودة ترامب إلى البيت الأبيض تهديدا للصادرات الصينية. ومنذ انتهاء جائحة كوفيد، تسعى بكين إلى توجيه اقتصادها نحو مسار أكثر استقرارًا، خصوصًا من خلال تعزيز الاستهلاك.

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