أميركا تطرد سفير جنوب إفريقيا لأنه «يكره» ترامب

واشنطن ـ ا.ف.ب: قررت واشنطن طرد سفير جنوب إفريقيا متهمة إياه بأنه «يكره» الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، في خطوة اعتبرتها بريتوريا مؤسفة، وتأتي في سياق توتر متزايد بين البلدين. وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذا الإجراء ليل الجمعة، مؤكدا أن السفير إبراهيم رسول بات «شخصا غير مرغوب فيه» في الولايات المتحدة. وكتب الوزير على منصة إكس إن السفير «سياسي يؤجج التوترات العرقية يكره الولايات المتحدة والرئيس» ترامب. أضاف روبيو «ليس لدينا ما نناقشه معه، وبالتالي فهو يعتبر شخصا غير مرغوب فيه». وأسفت بريتوريا السبت لهذه الخطوة. وقالت الرئاسة في بيان إنها «أخذت علما بالطرد المؤسف لسفير جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة إبراهيم رسول».

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