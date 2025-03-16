المكسيك ترفض أي تدخل عسكري أميركي ضد الكارتيلات

مكسيكو ـ ا.ف.ب: جدّدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم معارضتها أي تدخل عسكري أميركي ضد كارتيلات المخدرات على الأراضي المكسيكية. الفكرة كان طرحها رونالد جونسون، مرشّح الرئيس دونالد ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة في المكسيك، خلال جلسة استماع الخميس أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي. وقالت الرئيسة المكسيكية في مؤتمرها الصحفي اليومي «نحن لا نتفق مع الطرح. لقد قال إن (كل شيء مطروح على الطاولة) لكن لا. هذا الأمر ليس مطروحا لا على الطاولة ولا على الكرسي ولا على الأرض ولا في أي مكان». وكان طُلب من جونسون إبداء رأيه بشأن تدخل عسكري أميركي ضد الكارتيلات في المكسيك، دون إخطار الحكومة المكسيكية. وجاء في رد جونسون «إذا كانت حياة مواطنين أميركيين في خطر، أعتقد أن كل الأوراق مطروحة على الطاولة». وتابع «أمنيتنا الأولى هي أن يحصل ذلك بالتعاون مع شركائنا المكسيكيين».

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