زلزال بقوة 5.5 درجة يهز واهاكا في المكسيك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 09:31 صباحاً - قالت السُلطات المكسيكية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالًا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية واهاكا بجنوب المكسيك.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال، وقع بالقرب من بلدة سان ميجيل أتشيوتلا على عمق 64 كيلومترًا، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، على موقع "إكس"، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، فيما قال حاكم ولاية واهاكا في منشور إنه تم تفعيل بروتوكولات الطوارئ.

أدى الزلزال إلى إطلاق إنذار الزلازل في مدينة مكسيكو سيتي؛ مما دفع السكان للخروج إلى الشوارع لفترة وجيزة.