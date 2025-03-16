العالم اليوم - تقارير أميركية: 3 أهداف لضربات واشنطن على اليمن

انتم الان تتابعون خبر تقارير أميركية: 3 أهداف لضربات واشنطن على اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 مارس 2025 08:18 صباحاً - بعد شن هجمات كبيرة على مناطق متفرقة من اليمن، قال مصدران أميركيان إن ضربات واشنطن الحالية لها 3 أهداف.

فعلى المدى القصير، تستهدف الضربات منصات إطلاق صواريخ حوثية تنقل نحو ساحل البحر الأحمر استعدادا لهجمات جديدة على السفن، حسبما أفاد المصدران لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

كما تستهدف الضربات قادة جماعة الحوثي بشكل شخصي، علما أن مصادر مطلعة ذكرت أن من بين المواقع التي تلقت غارات منازل قادة حوثيين يقيمون في صنعاء وصعدة.

أما الهدف الثالث فهو توجيه رسالة إلى إيران مفادها أنها قد تكون التالية، حسبما أفاد المصدران.

وقُتل ما لا يقل عن 31 شخصا، بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة النطاق على اليمن شملت صنعاء وصعدة ومناطق أخرى، السبت، قالت إنها رد على هجمات الجماعة على حركة الشحن في البحر الأحمر، في بداية حملة من المتوقع أن تستمر لعدة أيام.

ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرا للحوثيين بـ"فتح أبواب الجحيم" إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات، كما حذر إيران، الداعم الرئيسي للجماعة، من استمرار دعمها للحوثيين.

والضربات، التي قال أحد المسؤولين إنها قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، تعد أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير، وتأتي في الوقت الذي تصعد به الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على طهران، بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون أنيس الأصبحي، إن الضربات الأميركية أدت إلى مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 101 معظمهم من النساء والأطفال.

ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها "جريمة حرب".

وشن الحوثيون عشرات الهجمات على حركة الشحن منذ نوفمبر 2023، في حملة قالوا إنها تأتي في إطار التضامن مع الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وجاءت الضربات الأميركية على اليمن بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين عزمهم استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، لينهوا بذلك فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير مع وقف إطلاق النار في غزة.

كما جاءت الهجمات الأميركية بعد أيام قليلة من تسليم رسالة من ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، سعيا لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ورفض خامنئي يوم الأربعاء إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.