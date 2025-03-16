أظافرك تكشف أسرار صحتك! علامات خطيرة لا يجب تجاهلها أبدًا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 08:49 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

الأظافر ليست مجرد جزء من مظهرنا الخارجي، بل يمكن أن تكون نافذة على صحتنا العامة. قد تظهر على الأظافر علامات تشير إلى مشكلات صحية خطيرة تتطلب الانتباه والفحص الطبي. في هذا المقال، سنستعرض بعض العلامات الخطيرة التي قد تظهر على الأظافر وتكشف عن مشكلات صحية كامنة.

– الأظافر الصفراء: قد تشير إلى عدوى فطرية، أو مشكلات في الكبد، أو حتى أمراض الرئة مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن.

– الأظافر الزرقاء: قد تكون علامة على نقص الأكسجين في الدم، مما يشير إلى مشكلات في القلب أو الرئة.

– الأظافر البيضاء: قد تدل على أمراض الكبد مثل التليف الكبدي، أو مشكلات في الكلى.

2. خطوط سوداء أو بنية

– ظهور خطوط سوداء أو بنية على الأظافر قد يكون علامة على وجود سرطان الجلد (الميلانوما). إذا لاحظت هذه العلامة، يجب استشارة الطبيب فورًا.

– الأظافر المقوسة: إذا كانت الأظافر منحنية إلى الأسفل بشكل ملحوظ، فقد تكون علامة على أمراض الرئة أو القلب.

– الأظافر السميكة: قد تشير إلى عدوى فطرية أو مشكلات في الدورة الدموية.

– البقع البيضاء الصغيرة على الأظافر عادة ما تكون غير ضارة وقد تنتج عن إصابة بسيطة. ولكن إذا كانت منتشرة بكثرة، فقد تشير إلى نقص في الزنك أو الكالسيوم.

– الأظافر الهشة أو المتشققة قد تكون علامة على نقص الفيتامينات مثل البيوتين، أو مشكلات في الغدة الدرقية.

– هذه الخطوط الأفقية التي تظهر على الأظافر قد تشير إلى تعرض الجسم لصدمة شديدة، مثل عدوى خطيرة أو مرض شديد، أو حتى نقص التغذية.

– إذا لاحظت وجود بقع دم تحت الأظافر دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على التهاب في الأوعية الدموية أو مشكلات في تخثر الدم.

ختاماً الأظافر يمكن أن تكون مؤشرًا قويًا على صحة الجسم العامة. إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات الخطيرة، فلا تتردد في استشارة الطبيب لتشخيص الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة. العناية بالأظافر ليست فقط للجمال، بل أيضًا للصحة!