العالم اليوم - سوريا.. احتفالات في دمشق بذكرى الثورة

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. احتفالات في دمشق بذكرى الثورة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 مارس 2025 02:18 صباحاً - احتشد آلاف السوريين في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق احتفالاً بالذكرى الرابعة عشر لانطلاق الثورة مساء يوم السبت.

وأشاد متحدثون في كلمات لهم "بمكتسبات الثورة السورية" التي وصلت إلى دمشق وأسقطت نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال محافظ دمشق ماهر مروان أن الثورة انتصرت لأنها ثورة حق على نظام الطغاة الأسدين الأب والابن".

وأضاف مروان "كنا على يقين بأن الثورة سوف تنتصر لأنها قدمت تضحيات جسام، وقدمت مئات لاف من الشهداء والمغيبين".

ونقل محافظ دمشق رسالة من الرئيس أحمد الشرع إلى السوريين، أكد فيها على أن سوريا هي للسوريين وأن الشعب الذي قدم كل هذه التضحيات يجب يعيش حياة كريمة ".

وطالب العميد المنشق ماهر النعيمي من المجتمع الدولي رفع العقوبات عن الشعب السوري حتى يتم بناء دولة حديثة وأن يعود سكان المخيمات الى مدنهم وقراهم ".

وأكد النعيمي "أن قوات وزارة الدفاع والأمن العام هي الحامي للدولة السورية ".