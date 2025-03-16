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الدوري البلجيكي (30): كلوب بروج يلاقي رويال شارلروا

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الدوري البلجيكي (30): كلوب بروج يلاقي رويال شارلروا

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثلاثين والأخيرة من المرحلة الأولى في الدوري البلجيكي بكرة القدم، فيلتقي ستاندر دو لياج مع رويال أنتويرب الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 20:30 يلتقي كلوب بروج مع رويال شارلروا، وأندرلخت مع سيركل بروج، وجينت مع كورتريك، وأود لوفين مع سينت ترويدنس، وميشيلن مع ديندر، وبيرشكوت مع فيستيرلو.

أمس، فاز جينك على سانت جيلواز 2-1 في افتتاح مباريات هذه الجولة…

ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 68 نقطة
2- كلوب بروج: 56 نقطة
3- سانت جيلواز: 55 نقطة
4- أندرلخت: 48 نقطة
5- رويال أنتويرب: 45 نقطة
6- جينت: 45 نقطة

وضمنت هذه الفرق الـ 6 تأهلها إلى جولة البطولة والتأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما تتنافس الفرق أصحاب المراكز من 7- 12 على التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، والفرق أصحاب المراكز الـ 4 الأخيرة تلعب من أجل تفادي الهبوط.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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