نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (28): فنربخشة يستقبل سامسون سبور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلعب اليوم، الأحد، تشايكور ريزا سبور مع بودريم سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، ويلتقي هاتاي سبور مع سيفاس سبور الساعة 16:00، وجوزتبه مع أيوبسبور بنفس التوقيت، وفنربخشة مع سامسون سبور الساعة 20:30.
النتائج المسجلة في الجولة (28)
غلطة سراي × أنطاليا سبور 4-0
غازي عنتاب × قيصري سبور 1-0
قاسم باشا × ألانيا سبور 2-1
قونيا سبور × بشكتاش 1-0
إسطنبول باشاك شهير × طرابزون سبور 0-3
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 71 نقطة
2- فنربخشة: 61 نقطة
3- سامسون سبور: 50 نقطة
4- بشكتاش: 44 نقطة
5- أيوبسبور: 43 نقطة