الدوري التركي (28): فنربخشة يستقبل سامسون سبور

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلعب اليوم، الأحد، تشايكور ريزا سبور مع بودريم سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، ويلتقي هاتاي سبور مع سيفاس سبور الساعة 16:00، وجوزتبه مع أيوبسبور بنفس التوقيت، وفنربخشة مع سامسون سبور الساعة 20:30.

النتائج المسجلة في الجولة (28)

غلطة سراي × أنطاليا سبور 4-0

غازي عنتاب × قيصري سبور 1-0

قاسم باشا × ألانيا سبور 2-1

قونيا سبور × بشكتاش 1-0

إسطنبول باشاك شهير × طرابزون سبور 0-3

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 71 نقطة

2- فنربخشة: 61 نقطة

3- سامسون سبور: 50 نقطة

4- بشكتاش: 44 نقطة

5- أيوبسبور: 43 نقطة