ترامب: تلقينا أخبارا جيدة جدا من روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 09:31 صباحاً - أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن ثقته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيوافق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدًا أن المزيد من التفاصيل سيتضح يوم الاثنين المقبل.

وأضاف "ترامب"، خلال مقابلة مع برنامج "Full Measure"، أن إدارته تلقت حتى الآن ردودًا إيجابية من روسيا وأوكرانيا على اقتراح وقف إطلاق النار.

وأوضح: "لدينا اتفاق على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، ونحاول تحقيقه مع روسيا أيضًا، يوم الاثنين سنعرف المزيد، وسيكون ذلك جيدًا بالفعل".

وتابع: "نريد تحقيق وقف إطلاق النار الآن، وكانت لدينا مناقشات جيدة جدًا حول هذا الموضوع".

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.