العالم اليوم - بالفيديو.. مياه الفيضانات تغمر مدينة فلورنسا في إيطاليا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مياه الفيضانات تغمر مدينة فلورنسا في إيطاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 مارس 2025 08:18 صباحاً - شهدت مدينة فلورنسا الإيطالية الجمعة فيضانات قوية إثر تساقط أمطار غزيرة ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من سوء الأحوال الجوية في المدينة ومحيطها والطلب من السكان البقاء في منازلهم.

ونشر جهاز الإطفاء صورا لسيارات شبه مغمورة بالمياه في حي سيستو فيورنتينو شمال المركز التاريخي لفلورنسا. وأفاد الجهاز بأنه تلقى الجمعة عشرات من طلبات المساعدة في كافة أنحاء المدينة. وأغلقت المدارس والحدائق والمقابر في فلورنسا وبراتو المجاورة بعد إصدار تحذير أحمر يقل بدرجة واحدة عن التحذير الأقصى. وحث رئيس منطقة توسكانا الوسطى التي تضم فلورنسا وبيزا، إيوجينو جياني، المواطنين على توخي "أقصى درجات الحيطة والحذر" محذرا من "هطول أمطار غزيرة ومتواصلة" خلال النهار. وأكد جياني أن بوابات السدود وخزانات التمدد جاهزة للفتح عند الضرورة لتخفيف الضغط عن نهر أرنو الذي يمر عبر فلورنسا وبيزا ويصب في البحر. كما أصدرت السلطات أيضا تحذيرا أحمر بشأن الطقس في منطقة إميليا رومانيا حيث أودت فيضانات مدمرة ب 17 شخصا قبل عامين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالفيديو.. مياه الفيضانات تغمر مدينة فلورنسا في إيطاليا .. في رعاية الله وحفظة