ترامب يقول إنه يدرس خطة لنقل فلسطينيين إلى مصر والأردن

واشنطن ـ ا.ف.ب: طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لنقل فلسطينيين من قطاع غزة، قائلا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط. على حد قوله.
وأفاد ترامب على متن طائرة «إير فورس وان» الرئاسية «أرغب بأن تستقبل مصر أشخاصا. أرغب بأن يستقبل الأردن أشخاصا».
وتابع «نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها، كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما».
وأضاف «إنه مكان مدمر حرفيا الآن، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك».
وتابع «لذا، أفضل التواصل مع عدد من البلدان العربية وبناء مساكن في مكان مختلف، حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام».
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