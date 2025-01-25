العالم اليوم - الأهلي المصري يدعّم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم ومدافع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يناير 2025 03:25 صباحاً - أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تعاقده مع مهاجم ومدافع، للانضمام إلى صفوفه.

وقال النادي الأهلي إنه ضمّ السلوفيني نيغ غراديسار، مهاجم فريق فيهيرفار الهنغاري.

ووفق الأهلي فإن عقد غراديسار مع النادي يمتد لـ4 مواسم ونصف.

وكشف الأهلي عبر قناته الرسمية عن اجتياز اللاعب السلوفيني للفحص الطبي، لينضم رسميا للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبدأ غراديسار مسيرته في فريق برافو السلوفيني، قبل أن ينتقل إلى برزيتشي وروجساكا، ثم انتقل إلى فيهيرفار في فبراير الماضي قبل الانضمام إلى الأهلي.

ولعب غراديسار 17 مباراة مع فيهيرفار خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.

كما أعلن الأهلي عن انتقال مصطفى العش، مدافع فريق "زد"، إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وأوضح مصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية يوم الجمعة طلب عدم ذكر اسمه أن "العش سوف يستمر في صوف الأهلي حتى خوض كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين".

جدير بالذكر أن "زد" يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.