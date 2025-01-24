ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يحظر على الاحتياطي الفيدرالي تطوير عملة رقمية

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا يحظر على الاحتياطي الفيدرالي تطوير عملة رقمية، وهو موضوع لم يحرز المركزي الأمريكي أي تقدم حقيقي بشأنه.

ويحظر الأمر الجديد تطوير أو إصدار أو ترويج عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي" ويطلب "إنهاء" أي عمل جار لإطلاق عملة رقمية في المستقبل.

وتعد إمكانية تطوير عملة رقمية مشفرة موضوعا كان محل نقاش كبير داخل البنك المركزي الأمريكي، رغم أنه لم يتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن.

والإدارة السابقة للرئيس جو بايدن كانت مؤيدة إلى حد ما للفكرة، معتقدة خصوصا أنها "تقدم العديد من المزايا والفرص، مع إقرارها في الوقت نفسه بالمخاطر التي تنطوي عليها".

من جهتهم لم يخف مسؤولو الاحتياطي الفدرالي شكوكهم في هذا المجال.

وفي مارس الماضي، شدد رئيس المؤسسة جيروم باول على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال "بعيدا جدا" عن إصدار عملة رقمية مشفرة.

وفي وقت سابق، رشح دونالد ترامب رجل الأعمال والمستثمر ديفيد ساكس لمنصب جديد مسؤول عن سياسة الإدارة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. ولأول مرة في تاريخ البلاد، أنشأ الزعيم الأمريكي المنتخب منصب أمين سياسة واشنطن في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، في حين تم تعيين بو هاينز لاعب كرة القدم الأمريكي السابق مديرا تنفيذيا لمجلس الرئيس للأصول الرقمية.

وكان ترامب قد صرح بأنه يجب على واشنطن أن تولي اهتماما وثيقا بالعملات المشفرة، وإلا فإن الدول الأخرى، وفي مقدمتها الصين، ستهيمن على هذا السوق