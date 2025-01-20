العالم اليوم - "نصف قبلة".. لحظة عفوية بين ترامب وميلانيا خلال حفل التنصيب

انتم الان تتابعون خبر "نصف قبلة".. لحظة عفوية بين ترامب وميلانيا خلال حفل التنصيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:23 مساءً - رصدت عدسات المصورين، الإثنين، لحظة عفوية جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، خلال حفل التنصيب في واشنطن.

وتعرض ترامب لموقف محرج حينما أراد تقبيل زوجته ميلانيا أمام الحضور في مبنى الكونغرس (الكابيتول).

واقترب ترامب من زوجته وسط تجمع حاشد من الحاضرين وحاول تقبيلها على خدها، لكنه فشل في ذلك بسبب قبعة كبيرة كانت تضعها على رأسها.

واضطر ترامب لإعطاء زوجته "نصف قبلة"، حيث تجنب الإحراج واكتفى بقبلة في الهواء.

المشهد جذب أنظار المتابعين وتسبب في حالة من الضحك للحاضرين في القاعة وكذلك المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.