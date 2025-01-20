العالم اليوم - دونالد ترامب يؤدي اليمين رئيسا للولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:23 مساءً - في مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، أدى دونالد ترامب، الإثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة.

ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب. بذلك، أصبح ترامب الرئيس الأميركي الـ47.

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