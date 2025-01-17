ميشوستين: اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران أساس متين لتعاون طويل الأمد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران الذي سيوقعه زعيما البلدين اليوم، سيرسي أساسا متينا للتعاون الثنائي طويل الأمد.

وأكد ميشوستين في لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في موسكو اليوم، أن "العلاقات الروسية الإيرانية التي تقوم على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادلين ومراعاة مصالح كل طرف، تتجه نحو المستقبل".

وأشار إلى أن الحكومة الروسية ستضمن التنفيذ الصارم لجميع القرارات التي سيتم اتخاذها على أعلى مستوى. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ارتفع في 2024 بنسبة 17%، وأن البلدين يعملان بنشاط في مجالات النقل والطاقة، كما وسعا تعاونهما في مجال التعليم. وأشار ميشوستين إلى أن روسيا ترحب بحصول إيران على صفة عضو مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا، بيلاروس، أرمينيا، كازاخستان، قيرغيزستان.

وأكد أن زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا تحمل أهمية تاريخية، وأن العلاقات الروسية الإيرانية التي تقوم على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كلا الطرفين، تتطلع نحو مستقبل مشرق.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم إلى روسيا في زيارة رسمية سيوقع خلالها على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية، وسيبحث مع الجانب الروسي جملة من القضايا الثنائية والدولية