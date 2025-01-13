نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - القاضي نواف سلام رئيسا لحكومة لبنان رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل القاضى نواف سلام على العدد الكافى من أصوات النواب اللبنانيين ليشكل الحكومة الأولى فى عهد الرئيس جوزيف عون.

وانتهت منذ قليل الجولة الثانية من الاستشارات النيابية التى جرت اليوم الاثنين، فى قصر بعبدا.

وحصل سلام على أصوات 85 نائبًا من أصل 128، وسيؤلف الحكومة الأولى فى عهد عون، الذى انتُخب رئيسًا للجمهورية اللبنانية، الخميس الماضى.

وتم إجراء الاستشارات على جولتين، حيث توافد النواب منذ الساعات الأولى من الصباح على قصر بعبدا لتسمية رئيس حكومة لبنان الجديد.

كان التنافس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى ورئيس محكمة العدل الدولية القاضى نواف سلام بعد انسحاب النائب فؤاد مخزومى، والذى كان يحظى بدعم كتل المعارضة، لصالح نواف سلام.

وانتهت الجولة الأولى من الاستشارات بنتيجة 12 صوتا لصالح نواف سلام و7 أصوات لصالح نجيب ميقاتى، بينما لم ينتخب نائبان أحدًا.

وبعد ظهر يوم الاثنين، انطلقت فعاليات الجولة الثانية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.

من هو نواف سلام؟