العالم اليوم - منفذ هجوم نيو أورليانز الدامي.. تفاصيل جديدة عن عمله السابق

انتم الان تتابعون خبر منفذ هجوم نيو أورليانز الدامي.. تفاصيل جديدة عن عمله السابق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 11:21 مساءً - كشف مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي" تفاصيل جديدة تتعلق بالمشتبه بتنفيذه حادثة الدهس التي وقعت في مدينة نيو أورليانز الأميركية، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصا، وإصابة العشرات.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، إن المشتبه بتنفيذه عملية الدهس ويدعى شمس الدين جبار، عنصر سابق في الجيش الأميركي.

وقالت العميلة الخاصة في "إف بي آي" أليثيا دانكن في مؤتمر صحافي: "ما أستطيع أن أقوله هو أن هذا الشخص كان عنصرا في الجيش".

وأضافت دانكن إنه "تم تسريحه من الجيش في شكل نظامي، ولكننا نعمل لمعرفة كل المعلومات في هذا الشأن".

وعثر المحققون في نيو أورليانز الأربعاء على قنبلتين يدويتين في أعقاب الهجوم الدامي بشاحنة على حشد من المحتفلين برأس السنة في الحي الفرنسي في المدينة، حسبما أفاد مكتب "إف بي آي".

ووفق دانكن: "حتى الآن، تمّ العثور على قنبلتين يدويتين وتمّ تفكيكهما".

وذكر مكتب "إف بي آي" أنه تم العثور على راية تنظيم "داعش" في مركبة منفّذ عملية الدهس، مؤكدا أنه مواطن أميركي يدعى شمس الدين جبار.

وحسبما ذكر "إف بي آي" فإن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع الشرطة.

ماذا حدث؟

- اصطدمت شاحنة بيضاء بحشد من الناس على الجانب الأيسر بين تقاطع شارعي كانال وبوربون.

- السائق أطلق النار على الشرطة وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد.

- شرطة نيو أورليانز: أكثر من 300 من أفراد الأمن كانوا في الخدمة وقت وقوع الحادث.

- وسائل إعلام أميركية: ارتفاع عدد قتلى هجوم نيو أورليانز إلى 15 وإصابة العشرات.

- ذكرت إدارة الاستعداد للطوارئ في مدينة نيو أورليانز أن المصابين نُقلوا إلى 5 مستشفيات مختلفة على الأقل.