روسيا: توقيف وزير الدفاع الأرميني السابق في موسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:29 مساءً - أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الإثنين، توقيف وزير الدفاع الأرميني السابق، أرشاك كارابيتيان، في العاصمة موسكو.

وقال مصدر أمني روسي لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "وزير الدفاع الأرميني السابق أرشاك كارابيتيان، تم اعتقاله في موسكو بناء على طلب من أرمينيا، وذلك بعد أن تم إدراج أسمه على قائمة المطلوبين دوليا".

وأشار المصدر إلى أن القضاء الروسي سيتخذ قريبا قرارا بشأن تسليمه إلى أرمينيا.

وشغل أرشاك كارابيتيان منصب وزير الدفاع في أرمينيا في عام 2021، حيث شغل المنصب لعدة أشهر.