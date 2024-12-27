نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تطلق أول سفينة إنزال في العالم تقلع منها مقاتلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "شنيخوا" الصينية بأن الصين أطلقت سفينة الإنزال "سيتشوان" التي تم تزويدها بتقنيات تمكن المقاتلات من الهبوط على سطحها والإقلاع منها.

وستزيد تلك السفينة إلى حد بعيد من إمكانات سلاح البحرية الصيني في البحار البعيدة.

وتعتبر "سيتشوان" أول سفينة من مشروع 076، وهي أضخم سفينة في فئة سفن الإنزال في الصين، وبلغت إزاحتها 30000 طن. ومزودة بمنجنيق كهرومغناطيسي يسمح للمقاتلات بالإقلاع من سطحها مباشرة.

وتخصص السفينة لإنزال مشاة البحرية ودعمهم من الجو. وإضافة إلى المنجنيق الكهرومغناطيسي هناك تقنيات من شأنها إخماد سرعة الطائرات الحربية عند هبوطها. وتم تطوير تلك التقنيات من قبل المتخصصين الصينيين.

يذكر أن أول سفينة إنزال من مشروع 075 تم إنزالها في البحر عام 2019.

جدير بالذكر أن الأسطول البحري الحربي الصيني يعمل على مدى 10 أعوام على تحديث قواته لكي تستطيع إجراء عمليات بحرية في جميع أنحاء العالم وألا تكتفي بعمليات في المياه الإقليمية القريبة من الحدود الصينية. وتمكن المتخصصون الصينيون لأول مرة من إطلاق التقنيات الكهرومغناطيسية في حاملة الطائرات "فودزيان" المحلية التي تم إنزالها في البحر منذ عامين.

ويعتبر الخبير العسكري الصيني سونجون بينغ أن "سيتشوان" أشبه بحاملة طائرات خفيفة. وأفادت صحيفة Global Times الصينية بأن سفينة الإنزال الجديدة ستخضع لاختبارات بحرية لاحقة، وأضافت أن الصين تعمل في الوقت الراهن على تصميم حاملة طائرات نووية، ما سيسمح لها بالإبحار في جميع بحار العالم دون الحاجة للتزود بالوقود.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الولايات المتحدة تمتلك 11 حاملة طائرات نووية