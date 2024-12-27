نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقطاع الاتصال مع إدارة مستشفى كمال عدوان بعد محاصرته من قبل الجيش الإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي حاصرت اليوم الجمعة مستشفى كمال عدوان في شمال غزة وطلبت خروج الطاقم الطبي والمرضى والمرافقين إلى ساحة المستشفى.

وذكرت الوكالة أنه يتواجد داخل المستشفى 350 من بينهم 75 مصابا ومريضا، بالإضافة إلى مرافقيهم، و180 من الكادر الطبي والعاملين في أقسام المستشفى المختلفة، مبينة أن الاتصال انقطع مع إدارة المستشفى والمتواجدين فيه بعد محاصرته من قبل الجيش ومنحهم 15 دقيقة فقط للخروج إلى ساحته الخارجية.

وأمس الخميس، أعلن مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية، أن خمسة من أفراد طاقم المرفق، بينهم طبيب، استشهدوا بغارة إسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قالت فجر الخميس، إن القوات الإسرائيلية فجرت "روبوتا" أمام مستشفى كمال عدوان، "ما أدى إلى وصول الشظايا داخل أقسام الجراحة ومبيت المرضى، وتسبب بإصابة الطبيب حسن ضابوس بجراح خطيرة وهو على رأس عمله".