المعارضة تريد عزل رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة

سيول ـ ا.ف.ب: أعلن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية نيته حمل البرلمان على عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصب رئيس الدولة بالوكالة هان داك ـ سو لرفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى التحقيق في حق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وكان الحزب الديموقراطي أمهل رئيس الوزراء حتى أمس لإصدار القانونين اللذين يهدفان إلى تشكيل لجنتي تحقيق مستقلتين خاصتين واحدة حول محاولة يون الفاشلة فرص الأحكام العرفية وشل البرلمان من خلال إرسال الجيش في الثالث من ديسمبر، والثانية بشأن اتهامات فساد تطال زوجته كي كيون هي.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء أعلن هان الذي يتولى مهام الرئاسة بالانابة بعد عزل يون من جانب البرلمان في 14 ديسمبر الحالي، أنه يرفض تلبية طلب المعارضة معتبرا أن هذين القانونين يجب أن يكونا موضع اتفاق بين الأحزاب.
وقال زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي خلال مؤتمر صحفي «ليس لدينا خيار آخر إلا تفسير ذلك على أنه نية بمواصلة التمرد من خلال مناورات مماطلة». وأضاف «سنباشر فورا إجراءات إقالة في حق هان».
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