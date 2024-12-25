العالم اليوم - بعد المستشفيات.. قرار سوري جديد بشأن جامعتي تشرين والبعث

انتم الان تتابعون خبر بعد المستشفيات.. قرار سوري جديد بشأن جامعتي تشرين والبعث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، الأربعاء، تعديل اسمي جامعتي تشرين والبعث العريقتين.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء وموقع من رئيس الوزراء الجديد محمد البشير، بتعديل اسم جامعة تشرين في اللاذقية إلى "جامعة اللاذقية"، وجامعة البعث في حمص إلى "جامعة حمص".

وكانت السلطات الجديدة أعلنت الثلاثاء، تعديل أسماء مستشفيات مرتبطة بنظام الأسد.

وتعمل الفصائل المسلحة على إزالة صور الرئيسين السابقين حافظ وبشار الأسد، منذ سيطرتها على البلاد وفرار الأخير إلى موسكو في 8 ديسمبر الجاري.