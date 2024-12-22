العالم اليوم - فيديو.. شاب سوري يفكك "ألغام الأسد" بيده في ريف رحلب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد شابا سوريا وهو يقوم بتفكيك الألغام التي زرعتها قوات الجيش السوري المنحل قبل انسحابها من ريف حلب.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يتتبع ويخرج بيديه الألغام التي زرعت تحت الأرض في منطقة واسعة بريف حلب الشرقي.

وقد تمكن الشاب من تفكيك عشرات الألغام التي قال النشطاء إن نظام الأسد السابق كان قد زرعها في أطراف المدينة.

وقد لقى مقطع الفيديو انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بمهارة وشجاعة الشاب.

خطر الألغام

وكانت منظمة "هالو تراست" البريطانية قد دعت إلى بذل "جهد دولي" للقضاء على الألغام والقذائف غير المنفجرة في سوريا، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص العائدين إلى منازلهم بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد "معرضون لخطر شديد".

وبعد أكثر من 13 عاما من الحرب المدمرة، أصبحت مساحات شاسعة من سوريا مليئة بالألغام.

وشددت المنظمة الدولية على أن "ثمة حاجة ماسة إلى بذل جهد دولي للتخلص من ملايين الذخائر العنقودية والألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة لحماية حياة مئات آلاف السوريين الذين عادوا إلى ديارهم، وتمهيد الطريق لسلام دائم".

وجدير بالذكر أنه في عام 2023، تسببت الألغام في سوريا بمقتل 933 شخصا، لتحل بذلك في المرتبة الثانية بعد بورما التي حلت في المرتبة الأولى بتسجيلها 1003 ضحايا، وفق مرصد الألغام.