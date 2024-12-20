العالم اليوم - سماع دقات قلبك على الوسادة.. متى يصبح "علامة تحذيرية"؟

انتم الان تتابعون خبر سماع دقات قلبك على الوسادة.. متى يصبح "علامة تحذيرية"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - هل لاحظت يوما صوتا إيقاعيا نابضا حين تلامس أذنك الوسادة؟.. على الرغم من أن العديد من الأشخاص يسمعون هذا الصوت عند الاستلقاء على جانبهم، لكن الخبراء يحذرون من أنه قد يكون أحيانا "علامة تحذيرية".

وفي شرحه لهذه الظاهرة في مقطع فيديو على "تيك توك"، قال الجراح الأميركي الدكتور أنتوني يون: "إذا كنت مستلقيا على جانبك بين الحين والآخر وتسمع دقات قلبك، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب الشرايين السباتية".

والشرايين السباتية هي الشرايين التي تقوم بنقل الدم الغني بالأوكسجين من القلب إلى الرأس وباقي الجسم. وتقع هذه الشرايين على جانبي الرقبة وتمر من داخل الأذنين.

وأخبر يون متابعيه البالغ عددهم 8.4 مليون: "إذا كنت تسمع دقات قلبك طوال الوقت عندما تكون مستلقيا على جانبك، فقد يكون ذلك طنينا نابضا".

ويحدث هذا عندما يمكن سماع "ضوضاء إيقاعية" إما في الرأس أو الأذنين أو كليهما والتي تتطابق عادة مع ضربات قلبك.

وأكد الجراح الأميركي أن هذه الحالة "عادة ما تكون حميدة"، إلا أنها قد تصبح أحيانا "مثيرة للقلق" مما يستدعي زيارة الطبيب للتأكد.

ويرجع ذلك إلى أن هذه الحالة - التي تؤثر على حوالي 10 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن - يمكن أن تكون ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، أو تشابك غير طبيعي للأوعية الدموية، مما يسبب مشاكل في الاتصالات بين الشرايين والأوردة، وفق يون.

وأضاف: "قد يكون ذلك علامة على أن دمك يتدفق بسرعة، وهو ما يحدث ضوضاء أكثر من تدفق الدم البطيء.. كما قد يكون علامة على تصلب الشرايين".

وتابع: "ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا النوع من الطنين يمكن أن يكون علامة تحذيرية على وجود ورم في الرأس أو الرقبة".