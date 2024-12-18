العالم اليوم - 5 علامات مبكرة تدل على إصابتك بالسكري.. لا تتجاهلها!

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - يُعد داء السكري حالة مزمنة تؤثر على كيفية معالجة الجسم للغلوكوز، مصدر الطاقة الرئيسي للخلايا.

ويقول مراقبون إن العديد من الأشخاص يظلون دون تشخيص لأنهم يتجاهلون العلامات المبكرة أو ينسبونها لأسباب أخرى.

ويؤكدون أن التعرف على الأعراض يمكن أن يساعدك في الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب، مما قد يمنع مضاعفات خطيرة مثل تلف الأعصاب أو أمراض القلب أو مشاكل الكلى.

وفيما يلي 5 علامات مبكرة تدل على إصابتك بالسكري:

العطش المفرط والتبول المتكرر

من أكثر الأعراض وضوحا للسكري الشعور بالعطش الشديد، مصحوبا بالتبول المتكرر. يحدث هذا لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يجعل الكلى تعمل بجهد أكبر لتصفية وامتصاص الغلوكوز الزائد. وعندما لا تستطيع الكلى مواكبة ذلك، يتم إفراز الغلوكوز في البول، مما يسحب السوائل من الجسم ويجعلك مصابا بالعطش.

فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن يكون فقدان الوزن المفاجئ مقلقا وغالبا ما يرتبط بمشاكل صحية بارزة، بما في ذلك السكري. فحين لا يستطيع جسمك استخدام الأنسولين بشكل فعال لمعالجة الغلوكوز للحصول على الطاقة، يبدأ في تكسير الدهون والعضلات بدلا من ذلك.

ارتفاع الشعور بالجوع رغم الأكل بانتظام

غالبا ما يشعر المصابون بالسكري بجوع شديد لأن أجسامهم تكافح لتحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام. نقص الأنسولين أو عدم القدرة على استخدامه بكفاءة يؤدي إلى بقاء الغلوكوز في مجرى الدم بدلا من دخول الخلايا لتوفير الطاقة. هذا الجوع المستمر، خاصة بعد الوجبات، يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

الرؤية الضبابية

يمكن أن تؤثر مستويات السكر المرتفعة في الدم على البصر، مما يسبب رؤية ضبابية.

بطء الشفاء وكثرة العدوى

يمكن أن يضعف السكري قدرة الجسم على شفاء الجروح بسرعة ومكافحة العدوى. وتؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب، مما يقلل من الدورة الدموية ويجعل من الصعب على الجسم توصيل العناصر الغذائية الأساسية إلى المناطق المصابة.

ماذا تفعل؟

يشدد خبراء الصحة على إنه إذا لاحظت هذه الأعراض، يجب زيارة الطبيب على الفور ومراقبة النظام الغذائي والتقليل من تناول السكريات، مع ضرورة الحفاظ على النشاط البدني قدر الإمكان.