العالم اليوم - إيران تنفذ حكم الإعدام بحق "مهاجم النساء"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - نفذت السلطات الإيرانية، الأربعاء، حكم الإعدام في رجل دين متهم بالاعتداء على نحو 60 امرأة باستخدام سلاح أبيض في طهران، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء القضاء الإيرانية.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن المدان، الذي يدعى راستغوي كاندولاج، هاجم 59 امرأة وفتاة صغيرة باستخدام مخرز وهي أداة معدنية حادة تُستخدم لثقب الجلود، مما أثار حالة من الرعب في العاصمة.

وأشار الموقع إلى أن بعض هذه الاعتداءات تعود إلى عام 2018. ولم تكشف الوكالة عن سن كاندولاج أو تاريخ توقيفه.

وتابع القضاء الإيراني أن كاندولاج كان يستقل دراجة نارية ويغطّي وجهه، حيث كان يهاجم ضحاياه من الخلف.

إيران تعد من الدول التي تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام سنوياً بعد الصين، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. ولا توجد أرقام رسمية حول عدد الإعدامات التي يتم تنفيذها.

وتُطبق إيران عقوبة الإعدام على مجموعة من الجرائم، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والقتل، بالإضافة إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وفي سبتمبر الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام في شخصين مدانين بجرائم السطو المسلح وقتل شرطي.