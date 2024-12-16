الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، بيت لحم، الخليل، طولكرم،جنين ، ورام الله، حيث رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ أكثر من 12 ألفا و100 فلسطيني، من الضفة بما فيها القدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.