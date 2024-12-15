العدو الصهيوني يكثف غاراته على سوريا

العدو الصهيوني يكثف غاراته على سورياشنّ جيش العدو الصهيوني، اليوم الأحد، عشرات الغارات الجوية داخل الأراضي السورية، فيما توغلت قوات برية في العديد من القرى الحدودية في محافظتي درعا والقنيطرة.

وذكرت وسائل إعلامية، إن قوة صهيونية تقدمت إلى أطراف قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وتمركزت غربي القرية وشماليها، حيث عمد جنود العدو إلى تفتيش المزارع بحثاً عن أسلحة.

وأفاد موقع (درعا24) المحلي إن قوة صهيونية أخرى توغلت قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، وأبلغت السكان نيتها دخول القرية لتفتيشها بحثاً عن أسلحة، وجرت مفاوضات مع وفد من أهالي القرية من دون التوصل إلى نتيجة .

وذكر بأن حلقت مُسيّرة صهيونية فوق قرية كويا في منطقة حوض اليرموك على ارتفاع منخفض، وطلبت عبر مكبرات الصوت الاجتماع مع ممثلين عن القرية.

وقال بعض الأهالي عبر صفحات التواصل الاجتماعي إن قوات العدو الصهيوني عمدت إلى تخريب شبكات الكهرباء والمياه في قرية الحميدية بريف القنيطرة.

وناشد السكان الجهات الفاعلة المحلية والدولية التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات بحق الأهالي، لما تسببه من ترويع للسكان.

من جانب اخر، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة، بعد أسبوع على سقوط حكم الأسد.

