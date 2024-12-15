العالم اليوم - بعد جراحة المخ.. "تطور مهم" بحالة رئيس البرازيل الصحية

انتم الان تتابعون خبر بعد جراحة المخ.. "تطور مهم" بحالة رئيس البرازيل الصحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 06:24 مساءً - أعلن الفريق الطبي الخاص بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن الرئيس غادر المستشفى وسينتقل إلى منزله في ساو باولو، الأحد.

وأضاف الفريق أن لولا استعاد صحته بدرجة تمكنه من استئناف مهامه اليومية بشكل طبيعي، لكن عليه تجنب الرحلات الطويلة.

ومن المتوقع أيضا أن يخضع لولا لفحص بالأشعة المقطعية، الخميس، قبل عودته إلى العاصمة برازيليا.

وكان الرئيس البرازيلي نُقل على عجل إلى المستشفى في العاشر من الشهر الجاري للخضوع لجراحة طارئة لوقف نزيف في المخ جراء سقوطه في منزله في أكتوبر.