العالم اليوم - الإمارات تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - أدانت دولة الإمارات بشدة استيلاء القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الاستيلاء يعد خرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974.

كما أكدت رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.