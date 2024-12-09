6 قتلى بتصادم سفينين بكوريا

6 قتلى بتصادم سفينين بكورياأعلن خفر السواحل في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، أنه تم العثور على جثث ستة أشخاص من بين ركاب سفينة مقلوبة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد في حالة سكتة قلبية.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الأشخاص الستة كانوا من بين ثمانية أفراد من طاقم سفينة الصيد "جومجوانج" التي تزن 29 طنا عندما اصطدمت بسفينة شحن تزن 456 طنا وانقلبت في المياه القريبة من مدينة جيونجو، على بعد حوالي 270 كيلومترا جنوب شرق سول، في الساعة 5:43 من صباح اليوم الإثنين.

وأشار إلى أنه لا يزال البحث جاريا عن الشخصين المتبقيين.

وذكرت السلطات أنه كان هناك عشرة أشخاص على متن سفينة الشحن، لكن لم يصب أي منهم بأذى، كما لم تتعرض السفينة لأي أضرار واضحة.

وأرسل خفر السواحل سفن دورية وسفن إنقاذ ومروحيات إلى موقع الحادث، كما طلب الدعم من وزارة المحيطات والبحرية، والبحرية الكورية، وسلطات مكافحة الحرائق.

وكان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك سو، قد أمر في وقت سابق بتنفيذ عملية إنقاذ طارئة.