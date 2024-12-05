العفو الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
قالت منظمة العفو الدولية، إن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعربت عن أملها في أن يشكل التقرير تنبيهًا للمجتمع الدولي لتحرك عاجل.
وأشارت المنظمة في تقرير صدر اليوم، إلى أنها توصلت من خلال بحوثها إلى أدلة كافية تثبت أن إسرائيل ارتكبت وما تزال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف التقرير أن هذه الأفعال استمرت بصورة منهجية وبإفلات كامل من العقاب، خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام.
وأفاد البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية بأن الأمينة العامة، أنييس كالامار، أكدت أن "تقرير المنظمة يبرز بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد واضح ومحدد يتمثل في تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأوضحت كالامار أن "هذه الأفعال تشمل قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى البدني أو النفسي بهم، بالإضافة إلى تعمد إخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديا".
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