العالم اليوم - "تفاوض مع طالبان".. ترامب يعيّن بوهلر مبعوثا لشؤون الرهائن

انتم الان تتابعون خبر "تفاوض مع طالبان".. ترامب يعيّن بوهلر مبعوثا لشؤون الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الأربعاء، إن آدم بوهلر سيكون مبعوثه الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن.

وأوضح ترامب أن بوهلر كان مفاوضه الرئيسي في الفريق الذي تولى العمل على ما يسمى "اتفاقيات إبراهيم".

وقال: "تفاوض (بوهلر) مع مجموعة من أصعب الشخصيات في العالم، ومنهم طالبان".

وأضاف: "لكن آدم يعرف أنه لا أحد أقوى من الولايات المتحدة الأميركية، على الأقل عندما يكون الرئيس ترامب زعيمها".

وتابع: "سيعمل آدم بلا كلل لإعادة مواطنينا الأميركيين العظماء إلى الوطن".

وبوهلر هو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، وهي وكالة اتحادية جديدة أسسها ترامب في 2021 خلال ولايته الأولى.