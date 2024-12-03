العالم اليوم - بوتين يبلغ أردوغان بضرورة "إنهاء العدوان الإرهابي" في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة إنهاء ما وصفه بـ"العدوان الإرهابي" في سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأفاد الكرملين أن المكالمة تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في سوريا والقضايا الإقليمية والدولية.

وشدد بوتين على أهمية التحرك الحاسم لإنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا لضمان استقرار المنطقة، في حين أكد أردوغان على مواصلة تركيا "دعم وحدة أراضي سوريا من جهة، وسعيها من جهة أخرى إلى حل عادل ودائم في سوريا".

كما أكد أردوغان على أهمية إفساح المجال بشكل أكبر للدبلوماسية في المنطقة، مشددًا على أنه "يجب إشراك السلطة السورية في عملية إيجاد حل سياسي في هذا السياق."