اشتباكات بين متظاهرين جورجيين والشرطة فـي احتجاج على إرجاء محادثات عضوية «الأوروبي»

تبليسي ـ ا.ف.ب: اندلعت اشتباكات أمام البرلمان الجورجي بين الشُّرطة ومتظاهرين كانوا يحتجّون لليلة الثالثة تواليًا على قرار الحكومة إرجاء محادثات عضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي وذلك في خضم أزمة أعقبت الانتخابات.

وأطلق عناصر شُرطة ملثّمون مجهّزون بأدوات مكافحة الشغب أعيرة مطاطية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه أثناء تحركهم لتفريق المحتجين الذين ألقوا مفرقعات، فيما شوهدت ألسنة لهب تتصاعد من إحدى نوافذ مبنى البرلمان.

وغادر مُعظم المتظاهرين ساحة البرلمان على عجل بعدما أبعِدوا بخراطيم المياه التي أطلقتها الشُّرطة. وكان العشرات يركضون في الشوارع ويمسحون عيونهم بسبب الغاز المسيل للدموع.

وقالت آني بختوريدزه (32 عامًا)، وهي تصرخ وسط آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في تبليسي «لقد صوتنا لصالح الاتحاد الأوروبي، ومن أجل الحُرية وحقوق الإنسان. وماذا تفعل حكومتنا؟ العكس تمامًا».