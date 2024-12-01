روسيا تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت خلال الليلة الماضية 29 طائرة مسيّرة أوكرانيّة فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مسيّرة أوكرانيّة إذ تم تدمير 20 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و7 طائرات فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك.
وأكد ألكسندر بوغوماز، حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، عبر حسابه على منصة "تلغرام" على عدم وقوع إصابات أو أضرار في الموقع، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ تتولى متابعة الوضع ميدانيًّا.
وتتضارب الأنباء بين روسيا وأوكرانيا حول حقائق الأوضاع الميدانية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير من عام 2022.
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