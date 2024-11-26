غارات صهيونية على بلدات لبنانية

غارات صهيونية على بلدات لبنانيةجدد طيران العدو الصهيوني اليوم الثلاثاء، غاراته العدوانية على البلدات والمناطق اللبنانية، مستهدفا الأحياء السكنية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن طيران العدو شن عدة غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت واستهدف برج البراجنة والرمل العالي.

كما شن طيران العدو غارة عنيفة على بلدة دير قانون رأس العين استهدفت عدداً من المنازل التي سويت بالأرض، كما شن غارة على حوش صور استهدفت أحياء سكنية وغارة على بلدة أرنون، فيما استهدفت غارة معادية مبنى سكنياً في حي ريشوم في بلدة الدوير ودمرته بالكامل، إضافة إلى غارات على بلدة زبقين في قضاء صور وبلدة معروب، وعلى المنطقة الواقعة بين طير حرفا ومجدل زون.

وشن طيران العدو غارة على مبنى خلف النادي الحسيني لمدينة النبطية تسببت بأضرار في النادي والمنازل المحيطة، وعدد من السيارات، إضافة لغارات أخرى شنها صباح اليوم على منطقة المعشوق في ضاحية صور وعلى بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل وعلى أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة النهر وأطراف زوطر لجهة مزرعة الحمرا، وكذلك على بلدتي شمع وطير حرفا لجهة عين الزرقا بالتزامن مع قصف مدفعي معاد لوادي محمية زبقين ووادي حامول في الناقورة وأطراف بلدتي القليلة وسهل المنصوري، كما قصفت قوات العدو بالمدفعية الحارة الشرقية في جديدة مرجعيون.