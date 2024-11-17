الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله/، و/قلقيلية/، وطولكرم، وسفليت، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، يرافقها تخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني في البلدات، والتي تصاعدت بشكل لافت خلال الفترة الماضية.

وأشار البيان المشترك إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 11 ألفا و700 فلسطيني من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة.

وتنفذ قوات الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.