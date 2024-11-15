العالم اليوم - رويترز: جنرال موتورز تسرح نحو ألف عامل معظمهم في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - قررت شركة "جنرال موتورز" تسريح ما يقرب من ألف عامل في أنحاء العالم، معظمهم في الولايات المتحدة، في إطار سعيها لتبسيط العمليات، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

وأكدت الشركة في بيان أنها قامت بخفض للوظائف، دون أن تحدد عددها.

وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة ديترويت الأميركية مقرا: "من أجل الكسب في هذه السوق التنافسية، نحتاج إلى تحسين السرعة والتميز. وفي إطار هذا الجهد المستمر، قمنا بخفض عدد صغير من فرق العمل".

وتأتي عمليات التسريح في الوقت الذي تحاول فيه شركة السيارات استعادة مكانتها كشركة رائدة في مجال المركبات الكهربائية والبرمجيات، وكلاهما مكلف.

وتستهدف شركة جنرال موتورز خفض خسائرها في مجال المركبات الكهربائية بما يتراوح بين مليارين وأربعة مليارات دولار العام المقبل.

وسرحت الشركة أكثر من ألف موظف في أغسطس في قسم البرمجيات حيث عملت على تبسيط الفريق.

كما سرحت جنرال موتورز حوالي 1700 عامل في أحد مصانعها بولاية كانساس في سبتمبر.

وكان أحد أكبر تخفيضاتها للعمالة في عام 2023، عندما منحت حوالي خمسة آلاف من العاملين تعويضات مالية مقابل مغادرة الشركة.