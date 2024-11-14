العالم اليوم - تراجع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - تراجع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل مستمرة في قوتها وأن التباطؤ المفاجئ في نمو الوظائف في أكتوبر مؤقت.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات هبطت بمقدار أربعة آلاف لتصل إلى 217 ألفا، وهو رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية، في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 223 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وظهرت قفزة في طلبات الإعانة في أميركا خلال في بداية أكتوبر، بسبب إعصارين هما هيلين وميلتون إضافة إلى إضراب عمال مصنع بوينغ.

ولكن عمليات تسريح الموظفين ظلت عند مستوى قياسي منخفض مما سلط الضوء على متانة الاقتصاد الأميركي.