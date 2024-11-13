العالم اليوم - هل يدعم ترامب ضم إسرائيل للضفة الغربية؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - عبر المرشح لمنصب السفير الأميركي لدى إسرائيل في الإدارة الأميركية الجديدة، مايك هاكابي، الأربعاء، عن تفاؤله بشأن دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب التوجه الإسرائيلي لضم الضفة الغربية.

وفي مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش الاسرائيلي قال مايك هكابي الذي عينه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سفيرا لدى إسرائيل في إدارته المقبلة بشأن موافقة ترامب على ضم إسرائيل للضفة الغربية: "بالتأكيد".

وأضاف أنه "لن يصنع السياسات وانما سيطبق السياسات التي سيصنعها الرئيس ترامب".

وعبر هكابي عن تفاؤله بمسألة الموافقة على ضم إسرائيل للضفة "نظرا لقرارات ترامب السابقة كنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس والجولان" معربا عن أمله في الاستمرار على نفس الطريق.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طرح في اجتماعات مغلقة ضم الضفة الغربية لإسرائيل مع تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهام منصبه.

يأتي هذا بينما كتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عبر حسابه على منصة إكس: "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية.