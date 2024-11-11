رئيس بولندا: الدول الأوروبية غير قادرة على حماية نفسها دون الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس البولندي أندجيه دودا أن الدول الأوروبية غير قادرة على حماية نفسها دون مساعدة الولايات المتحدة.

وقال دودا خلال المراسم الاحتفالية بمناسبة عيد الاستقلال في بولندا، يوم الاثنين، إن "تصورات البعض بأن أوروبا قادرة الآن على ضمان أمنها بنفسها خاطئة... وهي لن تكون قادرة على ضمان أمنها دون مساعدة الولايات المتحدة".

وأشار دودا إلى أن مخزونات الذخائر الأوروبية ستكون كافية لأيام فقط في حال وقوع نزاع مسلح مماثل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا من ناحية الوتائر.

ويأتي ذلك على خلفية تعبير بعض السياسيين الأوروبيين عن القلق إزاء السياسات المستقبلية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه الدول الأوروبية وحلف الناتو.

وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي قد أعلن في 6 نوفمبر الجاري، بعد ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن على أوروبا أن تأخذ على عاتقها المزيد من المسؤولية عن ضمان أمنها في ظل فوز ترامب في الانتخابات.