نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 28 شهيدًا وجريحًا بغارة إسرائيلية على عين يعقوب في عكار شمال لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام لبنانية محلية سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عين يعقوب شمال لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام": "الحصيلة الأولية غير الرسمية للغارة على منزل في بلدة عين يعقوب بلغت 28 بين شهيد وجريح من السوريين والمواطنين النازحين وأهالي البلدة".

وقال مرسل "RT" في لبنان: "غارة تستهدف مبنى في بلدة عين يعقوب في محافظة عكار شمال لبنان يقطنه عدد من النازحين السوريين".

وأضاف: توجد انباء عن سقوط نحو 30 بين قتيل وجريح جلهم من النساء والأطفال".

ويظهر مقطع الفيديو آثار الدمار بالإضافة إلى عدد من جثث القتلى والمصابين.

وأكد مراسل RT ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة على بلدة السكسكية جنوب لبنان إلى 12 قتيل وعدد من الجرحى

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطيران المعادي خرق جدار الصوت على أربع دفعات فوق راشيا والبقاع الغربي.