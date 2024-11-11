إسرائيل ترتكب جريمة جديدة فـي جباليا .. وأطفال بين الضحايا

توالي سقوط الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

ارتكبت إسرائيل جريمة جديدة بحق الشَّعب الفلسطيني في بلدة جباليا شمال قطاع غزَّة ليتساقط عشرات الشهداء بينهم أطفال، فيما واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق القطاع مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحتى إعداد الخبر كانت الحصيلة تشير إلى استشهاد 36 فلسطينيًّا بينهم 13 طفلًا، فيما لا يزال عدد آخر مفقودين عندما أقدمت طائرات الاحتلال الحربية على قصف منزل مكتظ بالسكان والنازحين لعائلة «علوش» في منطقة جباليا البلد.

وأدَّى القصف إلى تدمير المنزل بشكل كامل، وتم انتشال 36 شهيدًا بينهم 13 طفلًا إضافة لعدد كبير من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المجازر الأخرى ضد العائلات في القطاع، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43552 شهيدًا و102765 مُصابًا منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأعدم جيش الاحتلال ثلاثة من الأسرى بعد أن أفرج عنهم بوقت قصير شمال قطاع غزَّة، وأطلق جنود الاحتلال النار على الثلاثة بعد أن وصلوا لمسجد الخالدي شمال غرب مدينة غزَّة.

وكانت الطفلتان أميرة والين وليد الربايعة استشهدتا وأصيبت أعداد أخرى في قصف استهدف تجمعًا وهم يحاولون الحصول على الماء.

كما استشهد خمسة باستهداف منزل عائلة أبو عمر في مُخيَّم جباليا.

وفي غزَّة استشهد خمسة وأصيبت أعداد أخرى باستهداف منزل عائلة الخور بحي الصبرة جنوب مدينة غزَّة.

وجدَّدت إسرائيل قصف خيام النزوح في خان يونس وقصفت طائرات الاحتلال خيمة قرب الميناء الجديد شمال غرب خان يونس ما أسفر عن أربع إصابات.

واستشهد خمسة بينهم اب واثنان من أولاده في قصف خيمتين ببلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزَّة ليرتفع عدد الخيام التي قصفت خلال 24 ساعة إلى ستة.

وفي رفح استشهد الشاب إبراهيم عصام الحمايدة من مخيم الشابورة جراء قصف الاحتلال على المدينة.

وأطلقت زوارق الاحتلال أربع قذائف تجاه شاطئ رفح صباح أمس.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شمال مُخيَّم النصيرات وسط قطاع غزَّة.

وكان جيش الاحتلال استهدف خيمة داخل أسوار مشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة أعداد أخرى.