إيران تقول إن اتهامها بالتورط بمحاولة اغتيال ترامب «عار عن الصحة»

طهران ـ ا.ف.ب: أعلنت إيران أن الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة بالضلوع في مخططات اغتيال في الولايات المتحدة تستهدف بصورة خاصة الرئيس المنتخب دونالد ترامب «لا أساس لها إطلاقًا». وعَدَّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن «المزاعم التي تفيد بأن إيران ضالعة في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين عارية تماما عن الأساس»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

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